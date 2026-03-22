В Казани отметили Международный день лесов

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню лесов, состоялось 19 марта в Казанском государственном аграрном университете, сообщили в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан. Его провели в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».
Уточним, Международный день лесов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. В этом году тема праздника была «Леса и экономика». Так, с докладами выступили различные эксперты. Они осветили вопросы технологий выращивания дуба черешчатого, взаимосвязи леса и экономики, развития школьных лесничеств и значения волонтерского движения.
Также в вузе была организована выставка «Лес: прошлое и настоящее», приуроченная к Году воинской и трудовой доблести в Республике Татарстан. На экспозиции представители лесничеств, различных организаций, ведомств и учебных заведений представили информацию об истории развития лесного хозяйства, современных методах работы и инновационных научных исследованиях в данной области.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.