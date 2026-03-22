В МХЛ «Чайка» сыграет на стадии плей-ин с «Ладьёй»

Заключительный матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги команда из столицы Приволжья проводила дома, уже зная, что напрямую в плей-офф ей не попасть.
Это стало известно после того, как «Авто» из Екатеринбурга в воскресенье одолело на своей площадке «Толпар» из Уфы — 6:5 в овертайме. Заработав два очка, молодёжка «Автомобилиста» обеспечила себе пятое место. Напрямую в плей-офф, согласно регламенту, выходят пять команд.
«Чайка», уступившая «Ирбису» 18 марта в Казани — 1:4, через четыре дня во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко потерпела поражение по буллитам — 1:2. Оба гола были забиты во втором периоде, наш капитан Леонид Гаврилов сравнял счёт. Вживую матч смотрели 2870 зрителей.
Итоговое положение в дивизионе «Золотой» Восточной конференции: «Омские Ястребы» — 86 очков, «Стальные Лисы» — 83, «Ирбис» — 81, «Толпар» — 77, «Авто» — 76, «Чайка» — 74 (разница шайб — 170:152), «Мамонты Югры» — 74, «Белые Медведи» — 69, «Кузнецкие Медведи» — 53. Все команды провели по 58 игр.
Став в дивизионе «Золотой» шестыми, нижегородцы поборются за право участия в плей-офф с третьей командой дивизиона «Серебряный» — тольяттинской «Ладьёй». Серия до двух побед стартует на площадке нашего соперника 26 марта в 17:30. В Нижнем Новгороде команды сойдутся 29-го и, если понадобится, 30-го числа, начало — соответственно в 12:00 и 18:30.
