Жители Подмосковья подали 500 заявок на программы профобучения

Жители Московской области за две недели подали 500 заявок на программы бесплатного профессионального переобучения по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин подчеркнул, что в этом году особое внимание уделяется программам, ориентированным на цифровую экономику. Среди предлагаемых курсов выделяются программы по внедрению и использованию нейросетей, подготовке специалистов по работе с системами искусственного интеллекта, а также обеспечению информационной безопасности и администрированию баз данных.
Кроме того, участники программы могут пройти обучение по работе с системами 1С, Revit и nanoCAD, что открывает перед ними перспективы трудоустройства в различных отраслях, включая строительство и IT-сектор. Для участия в программе необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре Московской области. Профессиональные консультанты помогут выбрать образовательную программу, соответствующую индивидуальным навыкам и карьерным целям заявителя.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.