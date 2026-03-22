Калининградцам напомнили, почему выжигание травы не приносит пользы полям и дачам

В МЧС напомнили, что за поджог сухой растительности грозит административная и уголовная ответственность. Для граждан штраф составляет до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для предпринимателей без образования юрлица — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.