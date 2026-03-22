Предпринимателям в Брянске расскажут об упрощенной системе налогообложения

Круглый стол на тему «АУСН: для кого выгодно, удобно и просто?» состоится 26 марта в Брянске, сообщили региональном центре «Мой бизнес». Мероприятие организуют по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Участникам круглого стола расскажут об упрощенной системе налогообложения, ее преимуществах и алгоритме перехода на нее. Также с предпринимателями разберут спорные случаи по доходам и расходам. На ответы участников мероприятия будут отвечать налоговики и практики. Чтобы присоединиться к круглому столу, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.