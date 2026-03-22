Экотранспорт запустили в Павлодарской области

По поручению акима Павлодарской области автобусный парк № 1 приобрел 13 электробусов большого класса Skywell NJL 6108BEV, которые в скором времени выйдут на работу по одному из самых востребованных маршрутов областного центра — № 21. Еще 7 таких автобусов прибудут на следующей неделе для работы на маршруте № 66А, передает BAQ.KZ.