В Подмосковье более 2 тысяч женщин прошли маммографию по самозаписи

Свыше 2 тысяч женщин в Московской области прошли маммографию по самозаписи с начала года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Создание условий для проверки здоровья отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Маммография позволяет выявить онкологические заболевания на ранней стадии. С начала 2026 года участие в таких обследованиях приняли на 150 женщин больше, чем за аналогичный период 2025-го. При обнаружении патологических изменений пациенток направляют на дополнительную диагностику.
Записаться на обследование самостоятельно могут женщины старше 40 лет. Для этого им нужно быть прикрепленными к одной из подмосковных поликлиник. Проходить маммографию можно раз в два года. Запись доступна на портале «Здоровье» и по телефону 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.