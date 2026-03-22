Биатлонистки из Прикамья завоевали пять медалей на первенстве России

В Красноярске завершилось первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок. Спортсменки из Чайковского показали впечатляющие результаты, собрав коллекцию наград разного достоинства.
Милена Чумакова выиграла масс-старт на 10 километров с результатом 33 минуты 21 секунда. В этой же гонке Анастасия Куприянова заняла третье место.
Милена Чумакова и Анастасия Куприянова родом из Чайковского. Фото: администрация Чайковского округа.
Кроме того, Куприянова завоевала серебряные медали в спринте на 7,5 километра и в гонке преследования, подтвердив свою стабильность.
Главным достижением стало золото в эстафете. Милена Чумакова и Анастасия Куприянова в составе сборной Приволжского федерального округа вместе с Дарьей Катербузевой из Ульяновской области выиграли эстафетную гонку 3×6 км. Отрыв победительниц от соперниц составил более 50 секунд.
Поздравляем спортсменок и их наставников — Александра Павловича Непряхина и Иннокентия Александровича Каринцева — с блестящим выступлением.