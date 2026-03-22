«Какой красавчик!» — в Сети выложили снимок красы советского автопрома

В Сталинграде их было немало, хотя, конечно, автомобиль тогда, тем более такой, был роскошью.

Волгоградский краевед Роман Шкода поделился в соцсети фото автомобиля ЗИС-101.

«Не могу не выложить, — признался он. — Смотрите, какой красавчик!».

Снимок был сделан в 1930 годах на улице Островского, сегодня это проезд между гостиницей «Интурист» и здание Ростелекома на улице Мира.

«Автомобиль ЗИС-101 — гордость и краса советского автопрома 1930 годов. В Сталинграде их было немало, хотя, конечно, автомобиль тогда, тем более такой, был роскошью. Точный цвет черно-белый исходник не передает, но это определенно не черный — встречались такие автомобили и зеленого цвета», — рассказывает краевед.

Ранее Роман Шкода показал утраченное наследие Волгограда — дом царицынской эпохи снесли ради строительства гостиницы «Южная».