«Какой красавчик!» — в Сети выложили снимок красы советского автопрома

Волгоградский краевед Роман Шкода поделился в соцсети фото автомобиля ЗИС-101.
«Не могу не выложить, — признался он. — Смотрите, какой красавчик!».
Снимок был сделан в 1930 годах на улице Островского, сегодня это проезд между гостиницей «Интурист» и здание Ростелекома на улице Мира.
«Автомобиль ЗИС-101 — гордость и краса советского автопрома 1930 годов. В Сталинграде их было немало, хотя, конечно, автомобиль тогда, тем более такой, был роскошью. Точный цвет черно-белый исходник не передает, но это определенно не черный — встречались такие автомобили и зеленого цвета», — рассказывает краевед.
