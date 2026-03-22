В Сочи состоялся фестиваль для абитуриентов и студентов «ОбрФест»

Второй открытый фестиваль для абитуриентов и студентов «ОбрФест» состоялся в Сочи 19−20 марта, сообщили в агентстве инноваций и коммуникаций города. Проведение таких мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Молодёжь и дети».
Главной темой фестиваля в этом году стало обсуждение вопросов кадровой подготовки и профессионального образования. Во время мероприятия состоялось несколько событий. Среди них — салон креативных индустрий и фестиваль молодежных движений и инициатив.
«“ОбрФест” — платформа, где объединяются эксперты, университеты, компании и молодые таланты со всей страны. Здесь создаются новые коллаборации, рождаются идеи и строятся стратегии развития образования», — сказала заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.
За два дня были рассмотрены стратегические направления развития системы дополнительного профессионального и непрерывного образования. Кроме того, во время «ОбрФеста» функционировала выставка. На ней были презентованы разнообразные технологические решения для образовательного процесса.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.