Саратовская область присоединится к международной акции «Сад памяти»

В прошлом году регион стал абсолютным лидером по объему высадки лесов.

Источник: Национальные проекты России

Международная акция «Сад памяти» пройдет в Саратовской области в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«В прошлом году наш регион стал абсолютным лидером “Сада памяти” по объему высадки лесов. А всего с момента реализации акции в Саратовской области силами более 25 тысяч активистов и специалистов лесохозяйственной отрасли высадили свыше 27 миллионов сеянцев», — рассказал министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого на интерактивной карте сайта «Сада памяти» нужно выбрать регион и зарегистрироваться на удобной локации. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдадут на месте. Также участники могут высадить свои памятные деревья самостоятельно и добавить локацию на карту проекта.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.