Волгоградцам напомнили о штрафах за отжиг травы

В МЧС предупредили о штрафах за отжиг травы. Как сообщили в ведомстве, за выжигание сухостоя предусмотрена административная ответственность.

Так, жителям региона грозит штраф до 15 тысяч рублей. Для должностных лиц и предпринимателей также предусмотрено денежное наказание — до 30 и до 60 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф достигает до 400 тысяч рублей.

Если в результате возгорания уничтожено или повреждено имущество, а также причинен вред здоровью человека или есть погибшие, то наступает уже уголовная ответственность.