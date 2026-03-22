Кубань вошла в топ-5 регионов по использованию «Госуслуги Моя школа»

Краснодарский край вошел в пятерку лидеров общероссийского рейтинга по количеству пользователей приложения «Госуслуги Моя школа». Развитие портала соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации и связи региона.
Уточняется, что приложением уже воспользовались около 300 тысяч родителей и детей региона. Для использования сервиса ребенку необходима учетная запись на «Госуслугах», которую родители могут создать и привязать к своему аккаунту в любое время.
Разработчики постоянно расширяют функционал сервиса. Теперь родители, с согласия ребенка, могут отслеживать его местоположение на карте и получать отчеты о посещаемости, опозданиях и успеваемости. Также в приложении реализована функция списков дел, позволяющая создавать удобные чек-листы для организации задач школьника.
«Приложение “Госуслуги Моя школа” становится надежным связующим звеном между школой и семьей, позволяя родителям оперативно получать информацию об успеваемости и посещаемости, а школьникам — эффективнее планировать свое время», — отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.