Самбистки из Свердловской области взяли награды всероссийских соревнований

Двух бронзовых медалей удостоены юные жительницы Артинского округа Свердловской области по итогам всероссийских соревнований по самбо, посвященных Международному женскому дню. Состязания прошли по госпрограмме «Спорт России», сообщили в администрации муниципалитета.
Уточним, что соревнования состоялись 5−6 марта в Уфе. В них приняли участие девушки 2010−2013 годов рождения. Артинский округ Свердловской области на соревнованиях представили воспитанницы местной спортивной школы. По итогам состязаний Милана Штенцова заняла третье место в весовой категории 59 кг. Еще одну бронзу принесла Екатерина Чебыкина. Она стала третьей среди спортсменок в весовой категории 65 кг.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.