Какая погода будет в Казахстане 23 марта

По республике ожидаются туман, на севере, в центре — гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке — усиление ветра.
Погода в мегаполисах
Астана: ночью −5−7 °C, переменная облачность, без осадков. Днем +1+3 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, скорость ветра: 7−12 м/с.
Алматы: ночью +6+8 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный.
3−8, днем порывы 15 м/с. Днем +17+19 °C, переменная облачность, вечером дождь.
Шымкент: ночью +10+12 °C, переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Днем +17+19 °C, переменная облачность, дождь, гроза.