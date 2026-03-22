Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какая погода будет в Казахстане 23 марта

АЛМАТЫ, 22 мар — Sputnik. Атмосферные фронтальные разделы на западе, севере, юге страны вызовут осадки (дождь, снег), в предгорных и горных районах южных областей — сильный дождь, на крайнем западе, юге возможны грозы. На остальной территории под влиянием поля повышенного давления сохранится погода без осадков.

Источник: Sputnik.kz
Источник: Sputnik.kz

По республике ожидаются туман, на севере, в центре — гололед, на северо-западе, севере, юге, юго-востоке — усиление ветра.

Погода в мегаполисах

Астана: ночью −5−7 °C, переменная облачность, без осадков. Днем +1+3 °C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, скорость ветра: 7−12 м/с.

Алматы: ночью +6+8 °C, переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный.

3−8, днем порывы 15 м/с. Днем +17+19 °C, переменная облачность, вечером дождь.

Шымкент: ночью +10+12 °C, переменная облачность, дождь. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Днем +17+19 °C, переменная облачность, дождь, гроза.