Росреестр назвал самые распространённые названия улиц в России

Самыми распространёнными в России остаются названия улиц, связанные с советской эпохой. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росреестра пишет РИА Новости в воскресенье, 22 марта.
«Улиц с одинаковыми названиями в России десятки тысяч. Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде “Х-летия Октября”), Ленина, Советская», — следует из сообщения.
В десятку самых распространённых также вошли улицы Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая и Заречная.
