Власти сказали белорусам о весенних штрафах до 1350 рублей, которые можно получить на прогулке в марте, пишет sb.by. Связаны такие наказания с нарущениям запрета срывать первоцветы, которые внесены в Красную книгу страны.
Кроме подснежников к распространенным охраняемым видам растений относятся ветреница лесная, купальница европейская и черемша. Замначальника Гродненской городской и райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Андрушевич напоминает про вред природе при сборе названных и других растений:
«Сорванные цветы не дадут семян и могут исчезнуть».
Также нарушителя Закона «О растительном мире» ждут немаленькие штрафы — от 20 до 30 базовых величин. Поскольку одна базовая в 2026-м составляет 45 рублей, то речь идет о суммах от 900 до 1350 рублей.
«Специалисты настоятельно призывают любоваться первоцветами в их естественной среде. Ни в коем случае не срывать», — добавил Андрушевич.
К слову, ранее мы писали, что белорусы могут получить штраф до 1350 рублей, не убрав за собакой на прогулке.
Также «КП» писала, что врач-трихолог сказала, в каком возрасте и как седеют волосы у белорусов и белорусок.
Кстати, мы рассказывали, что кефирный продукт с бактерией долголетия аккермансией появится в магазинах Беларуси.
А российская писательница Дарья Донцова назвала в Минске самый опасный грех, который приводит к раку и гипертонии.
Ранее сообщалось, что проезд на наземном транспорте и метро в Минске дорожает сразу на 15 копеек.