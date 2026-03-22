Самарцев успокоили, что доступ к домашнему интернету останется безлимитным

Минцифры РФ назвали фейком информацию о том, что провайдеры домашнего интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из «белого списка». Отмечается, что он используется только при ограничении мобильного интернета.
«Отключения ради безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак. Доступ к домашнему интернету в России остается безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры», — рассказали в пресс-службе министерства.
При объявлении угрозы атаки вражеских БПЛА в ряде регионов России отключается только мобильный интернет. По словам чиновников, такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам.
А «белый список» продолжает работать даже при отключениях мобильного интернета.