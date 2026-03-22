Городские парковки Анапы заработают в полную силу с 23 марта

Городские парковки Анапы с 23 марта снова станут платными. Они не только заработают в полную силу, но их функционал расширится.
Одним из главных нововведений стало то, провести оплату парковки можно в течение трех суток. Раньше деньги нужно было перевести до конца того дня, в который машина стояла на парковке. Но в условиях нестабильного интернета было крайне неудобно.
Также на платных парковках около некоторых соцобъектов добавили зону 4001. На ней можно бесплатно оставлять автомобиль на срок до 60 минут. Такие зоны выделены оранжевым цветом.
В праздничные дни, обозначенные в производственном календаре, 1 сентября, а также в дни местных праздников (21 сентября и 15 декабря) парковки будут бесплатными.
Срок действия резидентских абонементов продлят на срок технических работ, когда анапские парковки были бесплатными (с 22 февраля по 23 марта). По истечение срока действия абонемента подать заявку на новый можно на сайте parking.anapa.ru и в мобильном приложении «Горпарковки».
Мэр Светлана Маслова напомнила, что граждане льготных категорий могут оставлять машины на парковках бесплатно. Телефон для справок: +7 (861−33) 92−0−92, эл.почта: parking@anapa.ru