Новосергиевский музей приглашает на выставку «Пушкин едет в Оренбург»

Фотовыставка «Пушкин едет в Оренбург» будет работать в Новосергиевском районном историко-краеведческом музее до 30 апреля, сообщили в администрации района Оренбургской области. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Семья».
Уточним, в 2026 году отмечается 227-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Оренбургской губернии поэт собирал материалы для «Истории Пугачевского бунта». На выставке гости смогут увидеть фотографии памятных мест, связанных с пребыванием Пушкина в регионе, узнать о людях, с которыми встречался и беседовал поэт, а также понять, каким увидел регион классик. Экспозиция работает ежедневно с 09:00 до 17:00. Предварительную запись можно сделать по телефону: 8 (35339) 2−11−85.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.