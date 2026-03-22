Новосергиевский музей приглашает на выставку «Пушкин едет в Оренбург»

Уточним, в 2026 году отмечается 227-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Оренбургской губернии поэт собирал материалы для «Истории Пугачевского бунта». На выставке гости смогут увидеть фотографии памятных мест, связанных с пребыванием Пушкина в регионе, узнать о людях, с которыми встречался и беседовал поэт, а также понять, каким увидел регион классик. Экспозиция работает ежедневно с 09:00 до 17:00. Предварительную запись можно сделать по телефону: 8 (35339) 2−11−85.