С начала года санавиация Подмосковья совершила почти 100 вылетов

Вертолеты санавиации Московской области совершили почти 100 вылетов с начала 2026 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Деятельность ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В Подмосковье задействованы три вертолета санитарной авиации, один из которых используется для транспортировки детей в центр Рошаля. С начала года санавиация выполнила почти 100 вылетов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Авиамедицинские бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов, а также фельдшеров территориального центра медицины катастроф. Кроме того, чтобы вертолеты работали в темноте, в них установлена система «Ночной старт».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.