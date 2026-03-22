С начала года санавиация Подмосковья совершила почти 100 вылетов

Бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов и фельдшеров территориального центра медицины катастроф.

Источник: Национальные проекты России

Вертолеты санавиации Московской области совершили почти 100 вылетов с начала 2026 года, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Деятельность ведется в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«В Подмосковье задействованы три вертолета санитарной авиации, один из которых используется для транспортировки детей в центр Рошаля. С начала года санавиация выполнила почти 100 вылетов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Авиамедицинские бригады состоят из опытных анестезиологов-реаниматологов, а также фельдшеров территориального центра медицины катастроф. Кроме того, чтобы вертолеты работали в темноте, в них установлена система «Ночной старт».

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.