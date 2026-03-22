Склон под Парамоновскими складами в Ростове планируют укрепить

Власти заговорили о проекте укрепления склона под Парамоновскими складами в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону планируют работы по укреплению склона под Парамоновскими складами. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона сообщил, что на сегодняшний день состояние объекта «плачевное» — фундаменты частично находятся в воде, а склон, пропитанный родниками, нестабилен.

— Для решения проблемы, будем обращаться в Росимущество, разрабатывать проект укрепления склона с сохранением исторического облика фасадов построек. Эта часть набережной должна иметь единый архитектурный стиль, — написал Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил: сложность состоит в том, что земля вокруг — федеральная собственность, а фасады складов — объекты культурного наследия.

Добавим, комплекс зерновых складов на улице Береговой считается объектом культурного наследия федерального значения. Облик таких построек менять нельзя, но в некоторых случаях разрешаются реставрационные и ремонтные работы.

