Пригородные поезда Нижний Новгород — Казань отменят в апреле из-за ремонта путей

Волго-Вятская пригородная пассажирская компания предупредила об изменениях в расписании электричек на направлении Нижний Новгород — Казань. С 30 марта по 27 апреля там пройдут работы по капитальному ремонту ж/д путей на перегоне Зименки — Разъезд 296 км — Шониха. В связи с этим несколько пригородных поездов выведут из расписания полностью, а часть составов будут ходить только до станции Суроватиха.
Полностью отменят электрички сообщением Нижний Новгород — Казань под номерами 7001, 7002, 7004, 7006, а также 7019, 7020, 7022 и 7024. В обратном направлении, из Казани в Нижний Новгород, не будут курсировать поезда № 7007, 7009, 7011, 7012, а также 7013, 7015, 7017 и 7018. Изменения коснутся этих чисел — 30 марта, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 и 27 апреля 2026 года.
Часть пригородных составов сократят маршрут до станции Суроватиха. Речь идет об электричке № 6703/6704 Арзамас — Суроватиха, которая будет отправляться из Арзамаса II в 4:39 и прибывать в Суроватиху в 5:39. Поезд № 6705/6706 Суроватиха — Арзамас II станет отправляться из Суроватихи в 9:00 и прибывать в Арзамас II в 10:12. Также сократят маршрут электрички № 6813/6814 Арзамас 2 — Суроватиха с отправлением в 7:51 и прибытием в 8:43.
Кроме того, в отдельные даты — 30 марта, а также 2, 6, 9, 13, 16 и 20 апреля — сократят маршрут еще трех электричек. Поезд № 6717/6718 Суроватиха — Сергач будет отправляться из Суроватихи в 16:49 и дальше следовать по действующему расписанию. Электричка № 6719 Арзамас 2 — Суроватиха станет отправляться из Арзамаса II в 16:21 и прибывать в Суроватиху в 17:38. А поезд № 6811/6812 Суроватиха — Арзамас II будет отправляться из Суроватихи в 19:36 и прибывать в Арзамас 2 в 20:21.