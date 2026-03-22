Пермские пароходчики заплатят 50 млрд рублей за разлив мазута в Керченском проливе

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрел кассационную жалобу ООО «Каматрансойл» и оставил в силе решение нижестоящих инстанций. Как сообщает издание «Бизнес-класс», суд обязал пермские компании ООО «Каматрансойл» и ООО «Кама Шиппинг» выплатить в бюджет Российской Федерации солидарно 49,46 млрд рублей компенсации ущерба, а также госпошлину в размере 10 млн рублей.
Напомним, танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», остальные члены экипажа были спасены. Разлив мазута привёл к введению режима чрезвычайной ситуации федерального уровня. Собственником и фрахтователем этого судна выступают ответчики. Обе компании зарегистрированы в Перми.