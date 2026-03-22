В Волгограде прошел День открытых дверей программы «Орлята России»

День открытых дверей программы «Орлята России» состоялся 18 марта в Волгоградской школе-интернате «Созвездие» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете образования и науки региона.
Гостями встречи стали учителя начальных классов, педагоги, советники директоров по воспитанию, начинающие реализацию «Орлят России» в своей образовательной организации. Для погружения в мир ценностей и ключевых направлений программы педагоги и дети провели командные игры, брейн-квиз «Умники и умницы», мастер-класс по изготовлению 3D-открытки, флешмоб «Утром встал и не ленись, на зарядку становись!», мастер-класс по созданию книги памяти «Я помню, я горжусь» и другие мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.