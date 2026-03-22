В Волгограде под угрозой срыва концерт Shaman

Ярослав Дронов перестал быть любимцем волгоградской публики. Его концерт — под угрозой срыва. До выступления исполнителя остался месяц, а раскуплено, по данным kassir.ru, лишь немногим более трети билетов — в зале на 1,5 с небольшим тысячи мест свободно на 22 марта 959. Причем речь идет не о самых дорогих.
Услышать Shamanа можно даже за 2,5 тысячи рублей. Однако и дешевизна волгоградцев не прельщает. Самые дорогие билеты на концерт «30 лет на сцене» — по девять тысяч.
Иная картина была в январе 2025 года — тогда концерт Ярослава Дронова был долгожданным, зрители остались под большим впечатлением, отзывы были самыми восторженными.
Shaman снял благодарственное видео волгоградцам на фоне Родины-матери, подтвердив, что на концерте царила невероятно душевная атмосфера, и высказав комплименты местным зрителям.
Отношение к певцу изменилось, в том числе, после свадебной церемонии в Донецом загсе, где он заключил брак с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Многие критически отозвались и о месте, выбранном для бракосочетания, и о защитного цвета нарядах жениха и невесты стоимостью, по данным kommersant.ru, 317 тысяч рублей.
Так, «показушным мероприятием» назвала церемонию председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.
«Не они сегодня герои, они вообще не герои. Герои сегодня — это те ребята, которые там воюют», — процитировал депутатов сайт rtvi.com.
Ранее Сергей Лазарев назвал новые даты отмененных концертов в Волгограде.