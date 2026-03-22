Гимназистки из Пермского края стали призерами конкурса по туризму

Три ученицы Бардымской гимназии им. Габдуллы Тукая Пермского края стали призерами Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны — PRO-туризм», сообщили в администрации Бардымского района. Поддержка талантов подрастающего поколения — задача нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конкурс объединил детей со всей России, стремящихся рассказать о своей малой родине, ее культуре, истории и природных богатствах. Участники представляли свои проекты в формате презентаций, видеороликов, экскурсий и интерактивных карт.
Финал конкурса состоялся в начале марта в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Там представительницы Бардымского округа — Ариана Тагирова из 4-го «Б» класса, Камилла Маматова и Риана Тлитова из 2-го «Б» класса, стали обладательницами дипломов II степени в своих возрастных категориях.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.