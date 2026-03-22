В Свердловской области обновили более 300 контейнеров для мусора

Региональный оператор «ЭкоПарк» обновил 329 контейнеров для твердых коммунальных отходов в пяти муниципалитетах Свердловской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии субъекта РФ. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Так, новые емкости появились в Полевском, Ревде, Верхних и Нижних Сергах, а также в Верхнем Тагиле. Это современные пластиковые контейнеры, не подверженные коррозии, с бесшовной конструкцией, предотвращающей протекание отходов, и крышками, защищающими от животных и разлета мусора.
«Современные пластиковые контейнеры более долговечны и удобны в эксплуатации, а их установка помогает поддерживать порядок на контейнерных площадках и повышать экологическую культуру обращения с отходами», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Егор Свалов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.