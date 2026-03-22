Пыльная буря накрыла Волгоград 22 марта

В Волгограде и в нескольких районах области 22 марта наблюдается пыльная буря. По данным сервиса Ventusky, песок и пыль принес сильный ветер из Азербайджана.
Помимо Волгограда пыльная буря накрыла также Астрахань и несколько районов Волгоградской области. Местами концентрация пыли составляет до 20 мг/куб.м.
По прогнозам специалистов, буря покинет регион лишь к вечеру 25 марта.
Скриншот Ventusky.
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше