В Калининградской области выделили десять местных брендов, которым обещают особую поддержку

Как пояснили власти, участвовать в проекте могут юрлица и индивидуальные предприниматели из числа малого и среднего бизнеса. Производство должно находиться в Калининградской области, а сам бренд — быть уникальным и связанным с регионом. Ещё одно обязательное условие — наличие зарегистрированного товарного знака. Подробную консультацию дадут в центре «Мой бизнес».