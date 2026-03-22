В Тюмени состоится XVI Юридическая неделя

Юридическая неделя в Тюмени состоится с 15 по 17 апреля в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.
Так, 15 апреля состоится традиционный Турнир по судебным поединкам на кубок Западно-Сибирской Правовой Палаты (ЗСПП). Участниками станут студенты ТюмГУ и практикующие юристы, судьи в отставке и представители бизнеса. 16 апреля пройдут пленарные и экспертные сессии, а также торжественные церемонии подписания соглашений.
В последний день, 17 апреля, деловую программу также продолжат экспертные сессии по банкротству, капиталам и кредитам, а также мастер-класс по партнерству в бизнесе. Помимо прочего, в ходе Юрнедели пройдут интеллектуально-благотворительные юридические игры и экскурсия по старинному бухарскому району Тюмени с изучением татарских традиций, кухни, нарядов, проведением мастер-классов. Подробная программа и регистрация по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.