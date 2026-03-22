В Ленинградском зоопарке появился свой «макак Панч», брошенный матерью

Шарлотта родила 22 декабря 2025 года, это была её первая беременность. Поначалу всё шло хорошо: детёныш выглядел здоровым, цеплялся за мать и питался её молоком. Но на третий день малышка оказалась на бабушке, а Шарлотта, занимающая низшую ступень в иерархии, не смогла её вернуть. Сотрудники ждали, надеясь, что самка всё же начнёт кормить дочь, но этого не случилось. 25 декабря новорождённую забрали на искусственное вскармливание.