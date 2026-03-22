В Ленинградском зоопарке появился свой «макак Панч», брошенный матерью

Похожая на судьбу макака Панча история развернулась в Ленинградском зоопарке: детёныша вандеру (львинохвостый макак) пришлось забрать у матери на третий день после рождения: молодая самка Шарлотта не смогла заботиться о малышке из-за низкого положения в группе и вмешательства более взрослых самок. Теперь кроху выкармливают сотрудники отдела «Приматы».
Шарлотта родила 22 декабря 2025 года, это была её первая беременность. Поначалу всё шло хорошо: детёныш выглядел здоровым, цеплялся за мать и питался её молоком. Но на третий день малышка оказалась на бабушке, а Шарлотта, занимающая низшую ступень в иерархии, не смогла её вернуть. Сотрудники ждали, надеясь, что самка всё же начнёт кормить дочь, но этого не случилось. 25 декабря новорождённую забрали на искусственное вскармливание.
Теперь о малышке круглосуточно заботятся сотрудники. Они кормят её из бутылочки, следят за развитием, фиксируют каждый шаг. В зоопарке обещают регулярно рассказывать о том, как растёт вандеру, как меняется её характер и какие важные этапы ей предстоит пройти. В Ленинградском зоопарке надеются, что их подопечная сможет вырасти здоровой и найти своё место в группе.