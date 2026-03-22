Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым

«Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только Объединенные Арабские Эмираты. Он затронул в большей степени популярное направление — Египет. То есть здесь, конечно, перераспределение потока возможно. Тем более, что есть пока тенденция, что отели премиум-сегмента, где цена номера уходит за 30 000 рублей в сутки и выше, сейчас как раз продаются на лето», — сказала она.
Эксперт также отметила, что некое перераспределение потоков «сыграет на руку» крымскому туристическому бизнесу.
«Это перераспределение в нашу пользу, в пользу курортов Краснодарского края, да в пользу любого хорошего объекта премиум размещения на территории Российской Федерации. Да, это будет», — подтвердила она.
Что касается Анапы, Людмила Бабий отметила, что бронирование там на сегодня идет очень слабо, несмотря на предполагаемое открытие пляжей в новом сезоне. Поедут ли туристы снова в Крым вместо Анапы, как это было в прошлом году, пока неизвестно.
Но основной «крымский» турист, по ее словам, планирует отдых заранее.
«Для нас он более экономически выгоден. В ноябре, декабре, январе, феврале шло сумасшедшее бронирование на все лето, вплоть до сентября этого года. Наверное, были опасения, что будут подняты цены, но, возможно, и потому, что наши (отели — ред.) давали очень хорошие в тот момент акции и скидки. Сейчас Анапа, как и Краснодарский край, как и Большое Сочи, в темпах бронирования от Крыма отстает существенно», — отметила гостья эфира.