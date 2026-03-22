Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как туристы из Анапы и Ближнего Востока повлияют на турпоток в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. По прогнозам экспертов, курортный сезон этого года может привлечь еще больше туристов на полуостров, чем прошлогодний. Произойти это может в разных туристических сегментах за счет отдыхающих, выбравших Крым вместо закрытой в прошлом году Анапы и увеличения количества вип-туристов из стран Ближнего Востока. Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразила эксперт в области туризма Людмила Бабий.

Источник: РИА "Новости"

«Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только Объединенные Арабские Эмираты. Он затронул в большей степени популярное направление — Египет. То есть здесь, конечно, перераспределение потока возможно. Тем более, что есть пока тенденция, что отели премиум-сегмента, где цена номера уходит за 30 000 рублей в сутки и выше, сейчас как раз продаются на лето», — сказала она.

Эксперт также отметила, что некое перераспределение потоков «сыграет на руку» крымскому туристическому бизнесу.

«Это перераспределение в нашу пользу, в пользу курортов Краснодарского края, да в пользу любого хорошего объекта премиум размещения на территории Российской Федерации. Да, это будет», — подтвердила она.

Что касается Анапы, Людмила Бабий отметила, что бронирование там на сегодня идет очень слабо, несмотря на предполагаемое открытие пляжей в новом сезоне. Поедут ли туристы снова в Крым вместо Анапы, как это было в прошлом году, пока неизвестно.

Но основной «крымский» турист, по ее словам, планирует отдых заранее.

«Для нас он более экономически выгоден. В ноябре, декабре, январе, феврале шло сумасшедшее бронирование на все лето, вплоть до сентября этого года. Наверное, были опасения, что будут подняты цены, но, возможно, и потому, что наши (отели — ред.) давали очень хорошие в тот момент акции и скидки. Сейчас Анапа, как и Краснодарский край, как и Большое Сочи, в темпах бронирования от Крыма отстает существенно», — отметила гостья эфира.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше