В Ростовской области предупредили об обмелении реки Дон

В Ростовской области ожидается обмеление реки Дон. Предупреждение опубликовали после обновления прогностической карты Гидрометцентра.
— Маловодье. Днем и до конца суток 22 марта, ночью и утром 23 марта в устье реки Дон продолжится понижение уровней воды на участке Аксай — Азов до неблагоприятных отметок и ниже. Период предупреждения — до 14 часов 23 марта, — отмечают синоптики.
Уровень угрозы природного явления отметили желтым цветом, как «потенциально опасную погоду».
