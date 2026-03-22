В Самаре стартовали мероприятия всероссийской Недели детской книги

Мероприятия всероссийской Недели детской книги стартовали с 18 марта в Самаре, сообщили в администрации городского округа. Это соответствует задачам нацпроекта «Семья».
Например, в подразделениях Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы с 20 марта по 5 апреля организуют встречи с авторами детской литературы Элиной Лехциер, Анной Штомпель, Ромой Ежевичкиным и другими. Юных читателей ждут мастер-классы, литературные игры и викторины.
А Централизованная система детских библиотек городского округа Самара II проведет Фестиваль детского чтения «Чтение по‑самарски». Он состоится с 30 марта по 3 апреля. В программе — премьера альманаха «Поэтическая радуга», спектакли теневого театра, этнографическое путешествие по сказкам народов России, дискуссии с историком Кириллом Захаровым и писательницей Аленой Каримовой, а также встреча с поэтом Еленой Полетаевой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.