Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улице Суворова в Калининграде обустроят муниципальную парковку

Сейчас специалисты занимаются предпроектными работами.

На улице Суворова в Калининграде планируют обустроить ещё одну муниципальную парковку. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.

Мы сейчас приводим в порядок парк имени Гагарина. Но чего здесь не хватает? Правильно — парковки. И этим вопросом мы тоже занимаемся. Специалисты пока смотрят, где её лучше разместить, чтобы минимизировать вырубку и так далее, — сказала Дятлова.

Для парковки рассматривают участок в районе перекрёстка улиц Суворова и Камской. Стоянку рассчитывают обустроить в 2027 году, к моменту окончания реконструкции парка имени Гагарина.

«Если этого не сделать, то машины будут бросать во дворах. Если мы создаём точку притяжения, нужно думать и о парковочных местах, потому что сюда будут ездить люди из разных районов города», — отметила глава городской администрации.

Реконструкцию парка выполняет ООО «Техстрой Проект» за 380 миллионов рублей. Ранее компания занималась первым этапом благоустройства. В начале 2025 года организация установила космическую площадку за 71,6 миллиона рублей.

В рамках второго этапа подрядчику предстоит обустроить современные пешеходные маршруты и создать зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение.