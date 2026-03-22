На улице Суворова в Калининграде обустроят муниципальную парковку

На улице Суворова в Калининграде планируют обустроить ещё одну муниципальную парковку. Об этом рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.
Мы сейчас приводим в порядок парк имени Гагарина. Но чего здесь не хватает? Правильно — парковки. И этим вопросом мы тоже занимаемся. Специалисты пока смотрят, где её лучше разместить, чтобы минимизировать вырубку и так далее, — сказала Дятлова.
Для парковки рассматривают участок в районе перекрёстка улиц Суворова и Камской. Стоянку рассчитывают обустроить в 2027 году, к моменту окончания реконструкции парка имени Гагарина.
«Если этого не сделать, то машины будут бросать во дворах. Если мы создаём точку притяжения, нужно думать и о парковочных местах, потому что сюда будут ездить люди из разных районов города», — отметила глава городской администрации.
Реконструкцию парка выполняет ООО «Техстрой Проект» за 380 миллионов рублей. Ранее компания занималась первым этапом благоустройства. В начале 2025 года организация установила космическую площадку за 71,6 миллиона рублей.
В рамках второго этапа подрядчику предстоит обустроить современные пешеходные маршруты и создать зоны для отдыха. Для обеспечения безопасности смонтируют освещение и видеонаблюдение.