Предприятия в Нижегородской области наградили за высокое качество продукции

Представителям четырех предприятий в Нижегородской области, чьи товары по итогам 2025 года вошли в «Золотую сотню» программы «100 лучших товаров России», были вручены награды, сообщили в пресс-службе правительства региона. Поощрение бизнеса и повышение качества продукции являются задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Так, в «Золотую сотню» вошли товары предприятий «Хохлома», «Волга» и «Молочная кухня», а также Заволжского завода гусеничных тягачей. Всего в 2025 году лауреатами конкурса стали изделия, изготовленные на 658 предприятиях страны. Из них 37 расположены в Нижегородской области.
«Мы заняли четвертое место в стране по количеству товаров, вошедших в “Золотую сотню”. Это достойный результат. И мне бы хотелось, чтобы так продолжалось и впредь. Особенно приятно, что нижегородцы в очередной раз подтвердили статус нашего региона как территории с развитой и устойчивой экономикой», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который вручал дипломы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.