В подмосковном МОНИКИ установили новый рентген-аппарат

Новый рентген-аппарат ввели в эксплуатацию в консультативно-диагностическом центре Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Оборудование предназначено для проведения всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований. В том числе с его помощью медики будут диагностировать у пациентов заболевания ЖКТ и урологические патологии. Направление на обследование можно получить у лечащего врача. Запись осуществляется через региональный портал «Здоровье», инфомат, телефон 122 или чат-бот в МАХ.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.