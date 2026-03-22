Народные приметы на 23 марта: сегодня нельзя покупать новую одежду

По народному календарю сегодня Василисин день. Святую Василису, имеющую власть над вешними водами, молили о защите от паводков. На Василисин день начинали готовиться к сезону половодья. Мужчины рыли траншеи вокруг амбаров и колодцев, чтобы их не затопило, а женщины приводили в порядок дома.