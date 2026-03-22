Народные приметы на 23 марта: сегодня нельзя покупать новую одежду

По народному календарю сегодня Василисин день. Святую Василису, имеющую власть над вешними водами, молили о защите от паводков. На Василисин день начинали готовиться к сезону половодья. Мужчины рыли траншеи вокруг амбаров и колодцев, чтобы их не затопило, а женщины приводили в порядок дома.
Девушки на Василисин день гадали, пытаясь заглянуть в свое будущее. При этом гадать на суженого или использовать любовные заговоры в этот день было запрещено, ослушавшихся ждало одиночество.
Сегодня нельзя употреблять алкоголь. По поверьям, нетрезвого человека могут подчинить себе нечистые силы. Не стоит и вспоминать покойных родственников, это грозит конфликтами и несчастьями.
Новую одежду и обувь сегодня покупать нельзя: они быстро придут в негодность. Не стоит стелить и новое постельное белье, спящему на нем человеку могут присниться кошмары.
Плохая примета сегодня — разлить что-либо. Если все же жидкость пролилась, надо немедленно вытереть это место и выбросить тряпку, чтобы дом не покинули удача и достаток.
Народные приметы на 23 марта:
— жаворонки летают — скоро появится первая трава;
— разразилась гроза — год будет урожайным;
— вокруг растаял с южной стороны муравейника — лето будет коротким и ненастным;
— день выдался солнечным — ближайшие дни будут теплыми, но пасмурными.
Источник: iz.ru.