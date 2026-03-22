В столичном районе Коммунарка построят образовательный комплекс

Трехэтажный образовательный комплекс на 550 мест возведут в столичном районе Коммунарка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Расширение сети социально значимых учреждений отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В левом крыле комплекса разместят блок начальных классов. Там смогут учиться 375 детей. В этом крыле оборудуют спортивные залы, робокласс с зонами прототипирования и микроэлектроники, лабораторный комплекс.
Противоположная часть здания отведена под детский сад. Он рассчитан на 175 дошкольников. Там обустроят музыкальный и физкультурный залы, откроют 7 групп. В центральной части комплекса оборудуют медицинский и пищеблоки. На прилегающей территории появятся спортивные и прогулочные площадки, школьный стадион, зоны для подвижных игр, высадят деревья и разобьют цветники.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.