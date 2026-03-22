Граждане, живущие в ЕС, продолжают рассуждать о Молдове.
"Я бы хотела поговорить о Молдове. Мне бросились в глаза некоторые вещи, которые, ну не совсем логически, увязываются в ту картину мира, по крайней мере, которую имею я. Первое. Несмотря на то, что очень много разговоров про вступление Молдовы в ЕС, идет очень большой процент депортации граждан Молдовы. Более того, я как юрист постоянно сталкиваюсь с ситуациями, когда гражданам Молдовы, вроде бы как государства очень дружественного Европе, вроде бы как гражданам государства, которое вот прям, не знаю, нос в нос дышит по всем пунктам программы и повесточки, отказывают в документах, причем по любому малейшему поводу, в точно таком же объеме, как и гражданам России, рассказывает блогер юрист из ЕС.
По моему мнению, как юриста, поддержка граждан страны, которая тебя как бы любит, уважает, обязательно. Соответственно, Европа не очень-то рассматривает граждан Молдовы, как вот, именно как граждан России она рассматривает.
Второй момент. Мне не очень нравится, что вот на фоне всего того, что происходит, никто в Европе не говорит о гуманитарной катастрофе, которая разворачивается в Молдове именно по причине границ с Украиной. Нет никакой достоверной информации вообще в прессе, что там на самом деле происходит в Молдове, то есть абсолютный вакуум информационный. А вот Российская Федерация, наоборот, до октября 2026 года принимает молдаван, причем им дают документы лучше, чем остальным представителям бывшего Советского Союза, причем допускается, что граждане Молдовы даже не должны возвращаться на территорию Молдовы, чтобы какие-то совершить действия для получения права возобновления тех же патентов.
Мне кажется, что дата 26 октября 2026 года озвучена не случайно".