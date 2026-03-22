«Приходит время — люди головы теряют»: врач рассказала, почему весной волгоградцы жаждут любви и романтики

Весна. Время, когда хочется ощутить себя чуть моложе и беззаботнее, отвлечься от всех хлопот и вновь почувствовать порхание бабочек в животе. Правда ли, что подобные романтические настроения нам навевает именно этот сезон? Или история о его легкости, жажде жизни и любви — художественный вымысел и укоренившийся в сознании штамп? О том, что на самом деле происходит в организме человека с приходом долгожданного тепла, корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградского врача-психиатра Татьяны Переходновой.