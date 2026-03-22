Баскетбольная «Парма» уступила ЦСКА на выезде

Следующий матч пройдет 28 марта в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

В гостевом матче против московского ЦСКА пермская «Парма» уступила со счётом 83:91. Игра получилась напряжённой: пермяки боролись до самого финального свистка.

Лучшими в составе «Пармы» стали Джейлен Адамс, набравший 19 очков и сделавший 5 подборов, и Террелл Картер, который записал на свой счёт 17 очков, 9 подборов и 6 передач.

Александр Шашков оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов, а Брендан Адамс добавил 11 очков и 4 передачи.

Следующую встречу «Парма» проведёт 28 марта в Красноярске — соперником станет местный «Енисей».