Баскетбольная «Парма» уступила ЦСКА на выезде

В гостевом матче против московского ЦСКА пермская «Парма» уступила со счётом 83:91. Игра получилась напряжённой: пермяки боролись до самого финального свистка.
Лучшими в составе «Пармы» стали Джейлен Адамс, набравший 19 очков и сделавший 5 подборов, и Террелл Картер, который записал на свой счёт 17 очков, 9 подборов и 6 передач.
Александр Шашков оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов, а Брендан Адамс добавил 11 очков и 4 передачи.
Следующую встречу «Парма» проведёт 28 марта в Красноярске — соперником станет местный «Енисей».