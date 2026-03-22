Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговым сетям в Крыму нужны «крымские полки» продуктов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости Крым. По мнению главы Минсельхоза РК Дениса Кратюка, во всех работающих в Крыму торговых сетях должна появиться ниша для сезонных местных крымских продуктов. Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».

Источник: Telegram Михаил Развожаев

По словам Кратюка, крымский товар в крупных торговых сетях в основном представлен продукцией переработки: молоко, куриное яйцо, изделия местных мясокомбинатов и продукция виноделия. Производители таких товаров дают стабильное качество и объем ежемесячно, что очень важно для сетей, которые, в отличие от ярмарок, всегда борются за стабильность поставок, пояснил министр.

По его мнению, отдельные полки исключительно для крымских продуктов в супермаркетах не так нужны, как обеспечение наличия в сетях местных сезонных продуктов.

«Хотелось бы, чтобы сети выделяли не столько крымскую продукцию, то есть произведенную в Крыму, а позволяли некоторым производствам заходить на какое-то условно сезонное время. Например, начали поставлять в торговые сети персики — выделите нишу для персика, пусть он реализуется», — пояснил глава минсельхоза РК.

По словам министра, для реализации такого метода в структуре продаж потребуется большая гибкость от руководителей сетевых магазинов. «Стоит добиваться, проговаривать», — подчеркнул Кратюк.

Он добавил, что в большинстве случаев продукция требует хорошей упаковки, обеспечения нужной температуры хранения и доставки качественного товара на прилавок, что можно реализовать и на рынке, и на ярмарке, и в торговых сетях. Министр отметил, что в супермаркетах в Крыму местной продукции на сегодняшний день стало заметно больше, причем это не только еда и напитки, но и, например, косметика.

