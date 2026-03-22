Торговым сетям в Крыму нужны «крымские полки» продуктов

По словам Кратюка, крымский товар в крупных торговых сетях в основном представлен продукцией переработки: молоко, куриное яйцо, изделия местных мясокомбинатов и продукция виноделия. Производители таких товаров дают стабильное качество и объем ежемесячно, что очень важно для сетей, которые, в отличие от ярмарок, всегда борются за стабильность поставок, пояснил министр.
По его мнению, отдельные полки исключительно для крымских продуктов в супермаркетах не так нужны, как обеспечение наличия в сетях местных сезонных продуктов.
«Хотелось бы, чтобы сети выделяли не столько крымскую продукцию, то есть произведенную в Крыму, а позволяли некоторым производствам заходить на какое-то условно сезонное время. Например, начали поставлять в торговые сети персики — выделите нишу для персика, пусть он реализуется», — пояснил глава минсельхоза РК.
По словам министра, для реализации такого метода в структуре продаж потребуется большая гибкость от руководителей сетевых магазинов. «Стоит добиваться, проговаривать», — подчеркнул Кратюк.
Он добавил, что в большинстве случаев продукция требует хорошей упаковки, обеспечения нужной температуры хранения и доставки качественного товара на прилавок, что можно реализовать и на рынке, и на ярмарке, и в торговых сетях. Министр отметил, что в супермаркетах в Крыму местной продукции на сегодняшний день стало заметно больше, причем это не только еда и напитки, но и, например, косметика.