Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Региональная производственная аптека открылась в Нижнем Новгороде

Здесь будут изготавливать лекарства индивидуально под каждого пациента.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде на базе Оптово-производственного предприятия Нижегородской областной фармации открылась новая производственная аптека. Площадка получила лицензию и готова выпускать экстемпоральные лекарства — те, что изготавливают по индивидуальному рецепту. Техническое открытие производства состоялось 20 марта, сообщили в пресс-службе ГП НО «Нижегородская областная фармация».

По словам генерального директора ГП НО «НОФ» Павла Ястребова, открытие такой аптеки — важный шаг к лекарственному суверенитету и персонифицированной медицине. В отличие от классических производственных аптек, которые помнят с советских времен, новая площадка — это высокотехнологичное производство, где будут изготавливать не универсальные лекарства, а препараты с индивидуальной дозировкой и составом под конкретного пациента.

Новый комплекс площадью 480 квадратных метров оснащен по стандартам GMP (надлежащей производственной практики). Здесь будут выпускать мази, растворы, капли и микстуры для взрослых и малышей. Особое внимание будет уделено детским микродозировкам, которых часто нет в заводских упаковках. Мощности позволят производить до 800 упаковок в смену, что полностью закроет потребности больниц региона в жизненно необходимых индивидуальных препаратах.

Заказ на изготовление лекарств можно оформить через региональную цифровую платформу. Готовые препараты будут доставлять в любую больницу или аптеку области не позднее чем через сутки, строго соблюдая температурный режим.

— В наше непростое время такая производственная аптека является неотъемлемым звеном в цепочке лекарственной безопасности государства, — добавил руководитель Нижегородской областной фармации.