Региональная производственная аптека открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на базе Оптово-производственного предприятия Нижегородской областной фармации открылась новая производственная аптека. Площадка получила лицензию и готова выпускать экстемпоральные лекарства — те, что изготавливают по индивидуальному рецепту. Техническое открытие производства состоялось 20 марта, сообщили в пресс-службе ГП НО «Нижегородская областная фармация».
По словам генерального директора ГП НО «НОФ» Павла Ястребова, открытие такой аптеки — важный шаг к лекарственному суверенитету и персонифицированной медицине. В отличие от классических производственных аптек, которые помнят с советских времен, новая площадка — это высокотехнологичное производство, где будут изготавливать не универсальные лекарства, а препараты с индивидуальной дозировкой и составом под конкретного пациента.
Новый комплекс площадью 480 квадратных метров оснащен по стандартам GMP (надлежащей производственной практики). Здесь будут выпускать мази, растворы, капли и микстуры для взрослых и малышей. Особое внимание будет уделено детским микродозировкам, которых часто нет в заводских упаковках. Мощности позволят производить до 800 упаковок в смену, что полностью закроет потребности больниц региона в жизненно необходимых индивидуальных препаратах.
Заказ на изготовление лекарств можно оформить через региональную цифровую платформу. Готовые препараты будут доставлять в любую больницу или аптеку области не позднее чем через сутки, строго соблюдая температурный режим.
— В наше непростое время такая производственная аптека является неотъемлемым звеном в цепочке лекарственной безопасности государства, — добавил руководитель Нижегородской областной фармации.