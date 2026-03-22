Сёстры из Ростовской области почтили память родных, погибших в «Крокусе». Об этом дончанка Ангелина Шалаева, потерявшая в страшной трагедии мать, отчима и брата, рассказала в своём ТГ-канале.
Прошло ровно два года со дня теракта в концертном зале. В результате трагедии погибли почти полторы сотни человек, более шестисот были ранены.
Среди погибших — семья из Ростовской области: многодетная мама, её муж и единственный сын. Одна из старших дочерей в возрасте 26 лет взяла на себя опеку над младшей сестрой и на протяжении двух лет ведёт хронику их новой жизни — горькой, честной, но не лишённой надежды.
В «Крокусе» Ангелина потеряла маму, отчима и 15‑летнего брата Артемия. В то время как старшая сестра искала родных в моргах, пятилетняя сестра оставалась дома. Сейчас Ангелине 28 лет. Она оформила опеку и преодолела многочисленные бюрократические сложности.
«Не верю, что мне пришлось рассказывать пятилетнему ребёнку, что такое смерть, и что это её родители больше не придут», — пишет Ангелина.