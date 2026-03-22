В Тамбове благоустроят набережную Студенца

Новое общественное пространство площадью 3,4 гектара создадут в Тамбове в прибрежной зоне Студенца — от улицы Советской до Рассказовского шоссе, сообщили в администрации города. Работы соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Согласно проекту, там появятся извилистая центральная аллея, экотропа вдоль берега, смотровая площадка и видовые точки. Главным объектом станет павильон «Арт-кластер». Также запланированы детская игровая зона, площадки для тихого отдыха и расчистка береговой линии.
Благоустройство должно завершиться к октябрю 2026 года. Территория была выбрана жителями в ходе онлайн-голосования в прошлом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.