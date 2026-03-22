Какой сегодня праздник: День работников гидрометеорологической службы

День работников гидрометеорологической службы России отмечается ежегодно 23 марта. Служба имеет давние традиции. В апреле 1834 года по указу императора Николая I в Санкт‑Петербурге была создана Нормальная магнитно‑метеорологическая обсерватория. Это положило начало систематическим метеорологическим и магнитным наблюдениям в стране по единому стандарту. К XX веку сеть расширилась до более 1400 метеорологических станций. В структуру Росгидромета входят территориальные управления по федеральным округам, научно‑исследовательские институты, авиационные метеорологические центры, службы активных воздействий на гидрометеорологические процессы и вычислительные и информационные центры. Кстати, точные прогнозы позволяют снизить экономический ущерб от природных явлений в среднем на 40%.
Сегодня праздник мужской солидарности. Он неофициальный и довольно молодой, но уже успел приобрести популярность, особенно в России и некоторых других странах постсоветского пространства. Основная идея праздника — чествование мужской дружбы, взаимовыручки и единства. Его часто описывают как «гимн общности интересов и взаимовыручки сильной половины человечества». Девизом праздника можно считать знаменитое выражение «Один за всех и все за одного». Праздник мужской солидарности не является официальным выходным, но служит отличным поводом для мужчин напомнить друг другу о ценности дружеского плеча.
По одной из версий, День одинаковых носков придумали хиппи. Это была своего рода ирония: представители этой субкультуры нередко носили носки разного цвета или рисунка как часть своего бунтарского стиля и сталкивались с непониманием общества. Праздник стал шутливым ответом: в этот день, наоборот, нужно подчеркнуть «правильность» и надеть именно одинаковые носки. Есть и другая трактовка — более простая: праздник создан как антипод привычному хаосу, когда носки теряются, пары распадаются, и найти два одинаковых становится проблемой. В этот день как раз предлагается порадоваться, что пара сохранилась целиком.