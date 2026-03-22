Какой сегодня праздник: День работников гидрометеорологической службы

По одной из версий, День одинаковых носков придумали хиппи. Это была своего рода ирония: представители этой субкультуры нередко носили носки разного цвета или рисунка как часть своего бунтарского стиля и сталкивались с непониманием общества. Праздник стал шутливым ответом: в этот день, наоборот, нужно подчеркнуть «правильность» и надеть именно одинаковые носки. Есть и другая трактовка — более простая: праздник создан как антипод привычному хаосу, когда носки теряются, пары распадаются, и найти два одинаковых становится проблемой. В этот день как раз предлагается порадоваться, что пара сохранилась целиком.