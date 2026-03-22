Ученики агротехклассов Абинского района познакомились с Кубанским ГАУ

Ребята познакомились с историей вуза, поучаствовали в профессиональных пробах и погрузились в атмосферу студенческой жизни. Для гостей провели экскурсию по университетскому музею, показали презентационный ролик. Затем школьников ждали интерактивные мастер-классы. Преподаватели рассказали об аквакультурах и современных подходах к разведению водных организмов, погрузили участников в «Мир насекомых» (энтомология). Завершилось занятие созданием телеграм-бота с использованием машинного зрения — ребята узнали о работе искусственного интеллекта и попробовали создать собственные цифровые решения.