Ученики агротехклассов Абинского района познакомились с Кубанским ГАУ

Двадцать учеников из школы № 3 Абинского района Краснодарского края посетили Кубанский аграрный университет в ходе образовательной экспедиции «Каникулы в КубГАУ». Мероприятия соответствуют целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Ребята познакомились с историей вуза, поучаствовали в профессиональных пробах и погрузились в атмосферу студенческой жизни. Для гостей провели экскурсию по университетскому музею, показали презентационный ролик. Затем школьников ждали интерактивные мастер-классы. Преподаватели рассказали об аквакультурах и современных подходах к разведению водных организмов, погрузили участников в «Мир насекомых» (энтомология). Завершилось занятие созданием телеграм-бота с использованием машинного зрения — ребята узнали о работе искусственного интеллекта и попробовали создать собственные цифровые решения.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.