Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных в Ростовской области

Цзихань, Джульетта и Юнус Эмре: малыши с редкими именами родились на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые новорожденные в Ростовской области получили редкие имена. Обновленный список на 22 марта 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.

Девочек назвали Лилит, Салиха, Иман, Цзихань, Джульетта, мальчиков — Самвел, Абдулла, Гаджи, Курбан, Юнус Эмре.

Самыми распространенными на Дону именами в марте остаются: София (122 новорожденных девочки), Мария (111), Ева (109), Анна (107), Варвара (101); Михаил (160 новорожденных мальчиков), Александр (156), Тимофей (98), Иван (98).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.