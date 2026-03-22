В ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных в Ростовской области

Некоторые новорожденные в Ростовской области получили редкие имена. Обновленный список на 22 марта 2026 года опубликовали в реестре ЗАГС.
Девочек назвали Лилит, Салиха, Иман, Цзихань, Джульетта, мальчиков — Самвел, Абдулла, Гаджи, Курбан, Юнус Эмре.
Самыми распространенными на Дону именами в марте остаются: София (122 новорожденных девочки), Мария (111), Ева (109), Анна (107), Варвара (101); Михаил (160 новорожденных мальчиков), Александр (156), Тимофей (98), Иван (98).
Подпишись на нас в MAX и Telegram.